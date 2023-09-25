«Поздняя остановка». Эдди Хирн дал категоричный прогноз на бой Канело — Чарло
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Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло, который состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
«По правде сказать, всё, что я слышу в преддверии этого поединка, сводится к тому, что Сауль слишком большой и сильный для Чарло, но Чарло очень хороший боец.
Канело Альварес остановит его в конце боя. Думаю, ему есть что доказывать, учитывая его последние выступления против Бивола, Геннадия [Головкина] и Райдера, хотя не стоит забывать, что у него была операция на запястье», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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