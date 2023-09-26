Тренер Гассиева рассказал, зачем Мурат получил гражданство Армении

Виталий Сланов, тренер российского экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурата Гассиева, объяснил, почему его подопечному пришлось получать гражданство Армении.

«Это чисто вспомогательный вариант. Мурат никогда гражданство не менял и не собирается. Он как был россиянином, так им и останется. Он может отказаться от всего остального, но гражданства не поменяет. Да, Мурат взял второе гражданство. Но я не считаю это чем-то таким. Я просто говорю своё мнение. Он россиянин – и останется россиянином.

Я люблю Россию. Хотя был по всему миру. И в одной Америке раз 30 был. Но для меня любимые города – Москва и Владикавказ», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.