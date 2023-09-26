Виталий Сланов высказался о боксёрских поединках ветеранов
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Виталий Сланов, тренер российского экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурата Гассиева, высказался о своём отношении к поединкам между именитыми бойцами, выступающими после завершения карьеры.
«Плохо, очень плохо. Великие бойцы. Надо красиво и вовремя уходить. Я не хочу критиковать. Но посмотрите, что это за зрелище. Скорее всего, после последних боёв не будет особенного внимания к таким поединкам», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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