Стерлинг: реванш с О’Мэлли имеет наибольший смысл

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о следующем выступлении действующего обладателя титула соотечественника Шона О’Мэлли.

«С кем должен подраться О’Мэлли? Если он действительно вернётся в декабре… Мы не провели и двух раундов, а он жаловался на ногу и рёбра. Но чемпионы всегда в деле. Ему придётся перестроиться и делать то же, что и другие чемпионы.

Итак, если он вернётся в декабре, тогда ему следует подраться с Мерабом. А если этого не произойдёт и он захочет дождаться следующего года, я был бы рад устроить реванш, это бой, который имеет наибольший смысл», — сказал Стерлинг в подкасте The MMA Hour.

Ранее в интервью Стерлинг заявил, что победа О’Мэлли над ним была выгодна UFC.