Стерлинг: реванш с О’Мэлли имеет наибольший смысл
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о следующем выступлении действующего обладателя титула соотечественника Шона О’Мэлли.
«С кем должен подраться О’Мэлли? Если он действительно вернётся в декабре… Мы не провели и двух раундов, а он жаловался на ногу и рёбра. Но чемпионы всегда в деле. Ему придётся перестроиться и делать то же, что и другие чемпионы.
Итак, если он вернётся в декабре, тогда ему следует подраться с Мерабом. А если этого не произойдёт и он захочет дождаться следующего года, я был бы рад устроить реванш, это бой, который имеет наибольший смысл», — сказал Стерлинг в подкасте The MMA Hour.
Ранее в интервью Стерлинг заявил, что победа О’Мэлли над ним была выгодна UFC.
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