Рафаэль Физиев сообщил, что получил полный разрыв связок колена

Представитель Казахстана Рафаэль Физиев, которому не удалось самостоятельно покинуть арену после полученной травмы в главном бою турнира UFC Fight Night 228, сообщил в соцсетях, что получил полный разрыв связок колена.

«Спасибо за поддержку. Сейчас не в настроении отвечать на ваши сообщения. Полностью разорвал своёкалено. Восстановлюсь, вернусь с новыми силами. Очень расстроен, что это случилось во втором раунде. Я был готов на 100%. Был готов показать красивейший бой», — написал боец.

Напомним, во втором раунде Физиев нанёс удар и получил травму стопы, после чего упал и Гамрот несколькими ударами завершил поединок.

Физиев не смог самостоятельно покинуть арену и передвигался при помощи представителей своей команды.

Отметим, что Физиев потерпел третье поражение в смешанных единоборствах при 12 победах. Гамрот, в свою очередь, одержал 23-ю победу. Также на его счету два поражения.