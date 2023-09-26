Рафаэль Физиев сообщил, что получил полный разрыв связок колена

Представитель Казахстана Рафаэль Физиев, которому не удалось самостоятельно покинуть арену после полученной травмы в главном бою турнира UFC Fight Night 228, сообщил в соцсетях, что получил полный разрыв связок колена.
«Спасибо за поддержку. Сейчас не в настроении отвечать на ваши сообщения. Полностью разорвал своёкалено. Восстановлюсь, вернусь с новыми силами. Очень расстроен, что это случилось во втором раунде. Я был готов на 100%. Был готов показать красивейший бой», — написал боец.
Напомним, во втором раунде Физиев нанёс удар и получил травму стопы, после чего упал и Гамрот несколькими ударами завершил поединок.
Физиев не смог самостоятельно покинуть арену и передвигался при помощи представителей своей команды.
Отметим, что Физиев потерпел третье поражение в смешанных единоборствах при 12 победах. Гамрот, в свою очередь, одержал 23-ю победу. Также на его счету два поражения.
- 26 сентября 2023
-
05:31
-
01:05
-
00:45
- 25 сентября 2023
-
23:54
-
23:46
-
23:00
-
22:51
-
22:40
-
22:04
-
22:00
-
21:51
-
21:07
-
20:51
-
20:06
-
19:50
-
19:03
-
18:38
-
17:56
-
17:44
-
17:35
-
16:10
-
15:48
-
14:58
-
14:35
-
13:48
-
13:33
-
13:22
-
12:56
-
11:57
-
11:16
-
10:56
-
10:22
-
09:38
-
08:53
-
08:10