Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнсис Нганну: я стоял возле Фьюри и думал: «Блин, этот парень большой»

Фрэнсис Нганну: я стоял возле Фьюри и думал: «Блин, этот парень большой»
Комментарии

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился мыслями о весе чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

«Тайсон Фьюри – это большой монстр. Я стоял рядом с ним и думал: «Блин, этот парень большой. Нужно действительно выкладываться по полной». Потом я был на пресс-конференции, где стоял рядом с ним, и он такой: «Да, посмотрите на мой толстый живот, я толстая свинья, я такой».

Не обманывай меня, я видел как ты боксируешь. Ты вообще не боксируешь как толстяк. Если вы просто сосредотачиваетесь на его теле, вам кажется, что это будет легко. Нет, чувак. Когда я смотрю его бои, мне кажется, что его соперники о чём-то сожалеют. Так что не обманывай меня», — приводит слова Нганну PowerfulJRE.

Поединок Нганну и Фьюри состоится 28 октября.

Материалы по теме
Сириль Ган ответил, может ли Нганну побить Фьюри 28 октября
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android