Фрэнсис Нганну: я стоял возле Фьюри и думал: «Блин, этот парень большой»

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился мыслями о весе чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

«Тайсон Фьюри – это большой монстр. Я стоял рядом с ним и думал: «Блин, этот парень большой. Нужно действительно выкладываться по полной». Потом я был на пресс-конференции, где стоял рядом с ним, и он такой: «Да, посмотрите на мой толстый живот, я толстая свинья, я такой».

Не обманывай меня, я видел как ты боксируешь. Ты вообще не боксируешь как толстяк. Если вы просто сосредотачиваетесь на его теле, вам кажется, что это будет легко. Нет, чувак. Когда я смотрю его бои, мне кажется, что его соперники о чём-то сожалеют. Так что не обманывай меня», — приводит слова Нганну PowerfulJRE.

Поединок Нганну и Фьюри состоится 28 октября.