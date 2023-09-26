Фрэнсис Нганну: я стоял возле Фьюри и думал: «Блин, этот парень большой»
Поделиться
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился мыслями о весе чемпиона WBC Тайсона Фьюри.
«Тайсон Фьюри – это большой монстр. Я стоял рядом с ним и думал: «Блин, этот парень большой. Нужно действительно выкладываться по полной». Потом я был на пресс-конференции, где стоял рядом с ним, и он такой: «Да, посмотрите на мой толстый живот, я толстая свинья, я такой».
Не обманывай меня, я видел как ты боксируешь. Ты вообще не боксируешь как толстяк. Если вы просто сосредотачиваетесь на его теле, вам кажется, что это будет легко. Нет, чувак. Когда я смотрю его бои, мне кажется, что его соперники о чём-то сожалеют. Так что не обманывай меня», — приводит слова Нганну PowerfulJRE.
Поединок Нганну и Фьюри состоится 28 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
08:15
-
07:57
-
07:49
-
05:31
-
01:05
-
00:45
- 25 сентября 2023
-
23:54
-
23:46
-
23:00
-
22:51
-
22:40
-
22:04
-
22:00
-
21:51
-
21:07
-
20:51
-
20:06
-
19:50
-
19:03
-
18:38
-
17:56
-
17:44
-
17:35
-
16:10
-
15:48
-
14:58
-
14:35
-
13:48
-
13:33
-
13:22
-
12:56
-
11:57
-
11:16
-
10:56
-
10:22
Партнерский контент