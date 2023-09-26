Конор Макгрегор встретился со Снуп Доггом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор провёл встречу с американским рэпером и актёром Снуп Доггом. Соответствующий пост у себя в социальных сетях разместил Снуп Догг.
Фото: Из личного архива Снуп Догга
Макгрегор присоединился к промоушену Даны Уайта в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде. В следующем поединке Конор должен сразиться с Майклом Чендлером. Ожидается, что бой состоится в конце года.
Для Макгрегора бой с Чендлером будет первым с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье. В общей сложности в активе ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
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