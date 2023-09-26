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Нганну показал актуальную физическую форму за месяц до боя с Фьюри

Нганну показал актуальную физическую форму за месяц до боя с Фьюри
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Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. В настоящий момент Нганну готовится к поединку с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой пройдёт 28 октября по правилам бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

В общей сложности в смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых добыл 17 побед (12 были одержаны нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием звёздного британского боксёра был завершён вничью.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу перед очным боем:

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