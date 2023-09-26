Нганну показал актуальную физическую форму за месяц до боя с Фьюри

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. В настоящий момент Нганну готовится к поединку с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой пройдёт 28 октября по правилам бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
В общей сложности в смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых добыл 17 побед (12 были одержаны нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием звёздного британского боксёра был завершён вничью.
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу перед очным боем:
- 26 сентября 2023
-
11:10
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:18
-
08:15
-
07:57
-
07:49
-
05:31
-
01:05
-
00:45
- 25 сентября 2023
-
23:54
-
23:46
-
23:00
-
22:51
-
22:40
-
22:04
-
22:00
-
21:51
-
21:07
-
20:51
-
20:06
-
19:50
-
19:03
-
18:38
-
17:56
-
17:44
-
17:35
-
16:10
-
15:48
-
14:58
-
14:35