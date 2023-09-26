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Сауль Альварес — Джермелл Чарло: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Сауль Альварес — Джермелл Чарло: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 30 сентября на 1 октября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится бойцовский вечер, в главном поединке которого встретятся мексиканец Сауль Альварес и американец Джермелл Чарло.

Официальной трансляции на территории Российской Федерации не планируется. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности поединка.

Напомним, Альварес в мае 2023 года одолел Джона Райдера. Победу он добыл единогласным решением судей. Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил ветерана из Казахстана Геннадия Головкина и закрыл поражение от знаменитого российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

Чарло в последнем бою победил аргентинца Брайана Кастаньо.

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