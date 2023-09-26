Майк Тайсон объяснил, почему готовит Нганну к бою с Фьюри

Прославленный боксёр Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. В настоящий момент Майк готовит Нганну к этому бою. Ранее британский боксёр выразил сожаление по этому поводу, отметив, что хотел бы видеть Майка в своём углу. На вопрос, не странно ли готовить Нганну к бою с боксёром, в честь которого его назвали, Майк ответил, что это просто бизнес.
«Это бизнес, и он это понимает», — сказал Майк Тайсон на канале TNT Sports в Youtube. Прославленный американский боксёр добавил, что высоко оценивает шансы Нганну в предстоящем поединке.
Напомним, бой между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).
Спарринг-партнёр Фьюри устроил драку на ковровой дорожке:
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