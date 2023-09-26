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Волкановски рассказал, когда для него будет приемлемо вернуться в октагон

Волкановски рассказал, когда для него будет приемлемо вернуться в октагон
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски разместил новый пост у себя в социальных сетях, дав понять, что считает январь следующего года хорошим вариантом для возвращения в октагон.

«Январь для меня звучит хорошо», — написал Волкановски.

Напомним, в последнем бою Волкановски встречался с мексиканцем Яиром Родригесом. Поединок проходил в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 290. Противостояние завершилось победой Александра техническим нокаутом в третьем раунде. После окончания боя появились судейские записки поединка. Все три судьи отдали оба полностью завершившихся раунда австралийскому чемпиону.

Хасбик поздравил Махачева с победой над Александром Волкановски:

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