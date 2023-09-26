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Источник: российский боец Top Dog отправлен в СИЗО по делу о наркотиках

Источник: российский боец Top Dog отправлен в СИЗО по делу о наркотиках
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Российский боец Иван «Галич» Галичев, выступающий в промоушене Top Dog, отправлен в следственный изолятор по делу о наркотиках, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, 23-летний участник соревнований по рукопашному бою Иван Галичев 26 июля встретился с неизвестным мужчиной поздно ночью и приобрёл запрещённые вещества. После встречи отправился отдыхать на Старый Арбат, где вёл себя подозрительно. Бойца задержали в центре столицы и нашли при нём пакетик с 13 граммами запрещённого вещества, которое отправили на экспертизу. Чуть позже она показала, что в пакетике была марихуана. На Галичева завели уголовное дело. Спортсмена заключили под стражу, сообщается, что ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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