Александр Волков: был опыт, когда тренировал ребят из околофутбола и перетянул их в спорт

Мастер смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, поделился жизненной историей о том, как приводил любителей околофутбола в профессиональный спорт.
«К счастью, не участвовал и никогда этого особо не понимал. Это начиналось примерно в 2010–2011 годах. Я тогда уже мог выступать на соревнованиях и по любителям, и профессионально, поэтому у меня туда вся энергия уходила. А ребята, видимо, в спорте себя найти не могли и искали себя через вот агрессию. К счастью, благодаря мне многие из них перешли в спорт и остались там. Появилась какая-то карьера. Какое-то количество ребят я перетянул сюда. У меня даже был опыт, когда я тренировал ребят, которые дрались там друг с другом. И кто-то из них околофутбол оставил и стали спортсменами, пошли по другому пути», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.
Полное интервью с Александром Волковым выйдет сегодня, 27 сентября, в 8:00.
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