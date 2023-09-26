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«Жаль, что его путь пересёкся с наркотиками». В Top Dog прокомментировали арест Галичева

«Жаль, что его путь пересёкся с наркотиками». В Top Dog прокомментировали арест Галичева
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В промоушене Top Dog прокомментировали задержание бывшего бойца лиги Ивана Галичева за покупку наркотических веществ.

Сегодня сообщалось, что 23-летний Галичев был арестован и отправлен в следственный изолятор за приобретение и употребление марихуаны. Он был задержан в центре Москвы, имея при себе пакетик с 13 граммами запрещённого вещества. На спортсмена заведено уголовное дело. Сообщалось, что ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

«Иван Галичев не является бойцом лиги Top Dog. Единственный бой в лиге он провёл три года назад на заре нашего промоушена. За его судьбой после этого поединка мы не следили. Нам жаль, что его жизненный путь пересёкся с миром наркотиков», — сообщила пресс-служба Top Dog.

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Источник: российский боец Top Dog отправлен в СИЗО по делу о наркотиках
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