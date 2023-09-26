«Последствия того не стоят». Волков рассказал об отношении к уличным дракам

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, отметил, что старается избегать уличных конфликтов и их решения силой.

«Когда дрался на улице? Это было очень давно. Даже не могу вспомнить когда именно. Наверное, ещё в институтские или школьные времена, если это можно называть дракой. Скажем так, осознанность у меня наступила достаточно быстро и я понял, что последствия этих драк не стоят того. Стараюсь избегать конфликтных ситуаций, но если они возникают, стараюсь уладить мирным путём. Но если есть что-то, угрожающее семье, то приходится это решать, но в целом я в такие вещи особо не лезу», — рассказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Полная версия интервью с Александром Волковым выйдет на «Чемпионате» завтра, 27 сентября, в 8:00 по мск.