«Последствия того не стоят». Волков рассказал об отношении к уличным дракам

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, отметил, что старается избегать уличных конфликтов и их решения силой.
«Когда дрался на улице? Это было очень давно. Даже не могу вспомнить когда именно. Наверное, ещё в институтские или школьные времена, если это можно называть дракой. Скажем так, осознанность у меня наступила достаточно быстро и я понял, что последствия этих драк не стоят того. Стараюсь избегать конфликтных ситуаций, но если они возникают, стараюсь уладить мирным путём. Но если есть что-то, угрожающее семье, то приходится это решать, но в целом я в такие вещи особо не лезу», — рассказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.
Полная версия интервью с Александром Волковым выйдет на «Чемпионате» завтра, 27 сентября, в 8:00 по мск.
- 26 сентября 2023
-
21:28
-
21:15
-
20:46
-
20:30
-
20:12
-
20:05
-
19:56
-
18:58
-
18:17
-
17:42
-
16:54
-
16:31
-
16:02
-
15:52
-
14:45
-
14:29
-
14:22
-
14:14
-
13:34
-
12:51
-
12:36
-
11:50
-
11:10
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:18
-
08:15
-
07:57
-
07:49
-
05:31
-
01:05