Малыхин: сейчас живём хорошо, где-то 1,5 миллиона уходит, а раньше на 7 тысяч умудрялся
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал о своих расходах.
«Сколько мне раньше было нужно для комфортной жизни? 100 тысяч рублей. Это было лет восемь-девять назад. На борьбе мне платили в районе семи тысяч. Тогда я думал: «Мне бы 30 тысяч — мне бы на все хватало». Я и на семь тысяч умудрялся жить. И я всегда был обут, не голоден. Потом хотел тридцаточку, потом соточку… Но получилось чуть побольше сейчас.
Сколько мне сейчас нужно, чтобы было комфортно? В Таиланде я снимаю дом, делаю подарки жене, у нас няня… Мы живём хорошо сейчас благодаря нашему совместному труду. Где-то 1,5 миллиона рублей у нас уходит в месяц», — рассказал Малыхин в интервью YouTube-каналу «Бокс ТВ».
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