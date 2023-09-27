Стипе Миочич: дерьмово, что трилогии с Фрэнсисом Нганну не случилось

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Стипе Миочич выразил сожаление о несостоявшемся третьем бое с Фрэнсисом Нганну.
«Я очень хотел провести ещё один бой с Фрэнсисом. К сожалению, он ушёл ради более крупных вещей, он молодец. После его ухода единственный, кто мне был нужен, это Джонс.
Дерьмово, что трилогии не случилось, но я желаю Фрэнсису всего наилучшего. Надеюсь, он удивит мир», — цитирует Миочича New York Post.
Первый бой между Миочичем и Нганну прошёл в 2018 году. Тогда Стипе одержал победу решением судей. Второй поединок состоялся в марте 2021 года и завершился победой Нганну, который нокаутировал соперника.
В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) в главном бою турнира UFC 295 Стипе Миочич встретится с действующим чемпионом Джоном Джонсом.
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