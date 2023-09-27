«В спорте просто амбиции». Волков признался, что не мечтает о поясе чемпиона UFC

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о карьерных перспективах, а также поделился мнением о возможном завоевании пояса чемпиона в UFC.

«Я пока конца своей карьеры не вижу. Конечно, я не сильно молодой боец, тем не менее могу развиваться. Понимаю, что мне нужно делать, чтобы стать чемпионом UFC, я к этому стремлюсь, а там уже посмотрим. Мне кажется, нет смысла говорить, что может быть после. Сначала нужно этого достичь. Если говорить о мечтах, то они другие. Амбиции в спорте — да, есть, это моя работа. А мечтаю о других вещах, связанных с семьёй, будущим детей. А в спорте просто амбиции. Я прихожу, конкурирую, стараюсь побеждать», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Всего на счету Волкова 16 поединков в рамках промоушена UFC, в которых он одержал 12 побед.