Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«В спорте просто амбиции». Волков признался, что не мечтает о поясе чемпиона UFC

«В спорте просто амбиции». Волков признался, что не мечтает о поясе чемпиона UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о карьерных перспективах, а также поделился мнением о возможном завоевании пояса чемпиона в UFC.

«Я пока конца своей карьеры не вижу. Конечно, я не сильно молодой боец, тем не менее могу развиваться. Понимаю, что мне нужно делать, чтобы стать чемпионом UFC, я к этому стремлюсь, а там уже посмотрим. Мне кажется, нет смысла говорить, что может быть после. Сначала нужно этого достичь. Если говорить о мечтах, то они другие. Амбиции в спорте — да, есть, это моя работа. А мечтаю о других вещах, связанных с семьёй, будущим детей. А в спорте просто амбиции. Я прихожу, конкурирую, стараюсь побеждать», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Всего на счету Волкова 16 поединков в рамках промоушена UFC, в которых он одержал 12 побед.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android