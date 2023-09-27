Волков рассказал, когда может состояться его следующий бой в UFC
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Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал о возможности провести поединок до конца 2023 года, отметив, что планы на поединок могут перенестись и на следующий календарный год.
«Были ли разговоры о следующем поединке? Пока что нет. Пока непонятно, что будет с другими боями. Мне кажется, до конца года поединок у меня вряд ли состоится. Скорее всего, это будет не конец этого года, а начало следующего», — заявил Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.
В 2023 году Александр Волков провёл два боя, завершив их победами. Первый — в марте против Александра Романова; второй — в рамках UFC 293, проходившего в Сиднее, против Тая Туивасы.
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