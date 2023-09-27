Волков: UFC задаёт тренд в мире ММА, остальные просто пытаются догнать

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, заявил, что организация задаёт стандарты для всех остальных промоушенов.

«В UFC задают тренд всем ММА. Это основное, что нужно сказать. Все остальные организации просто за ними стараются поспеть, приходится догонять. Есть компании, которые задают тренды, моду и вектор развития. UFC всё это делает в ММА. Очевидно, что все передовые вещи, нововведения, комфорт для бойцов и так далее начинаются там. В том числе и UFC PI. Другие организации стараются сделать что-то, но отталкиваются тоже от опыта UFC. Есть ведь много хороших телефонов, но флагман — это Apple, остальные стараются конкурировать с ними. То же самое и здесь», — рассказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.