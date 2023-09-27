Названа возможная дата боя Петра Яна и Ядонг Сонга
Поделиться
Основатель портала MMA Ecosystem Крис Преснелл поделился инсайдом о возможной дате боя экс-чемпиона UFC Петра Яна и китайца Ядонг Сонга.
«Поединок между Ядонг Сонгом и Петром Яном в процессе того, чтобы стать главным боем шоу UFC Fight Night 9 декабря нынешнего года. Локация мероприятия ещё неизвестна, но есть шанс, что ей станет Шанхай», — сообщает Преснелл в социальных сетях.
Еще в мае 2023 года Сонг вызывал Яна на бой.
«Пётр Ян — отличный боец, и я хотел бы сразиться с ним. Хочу выяснить, кто из нас лучший ударник. Я хочу этот бой. И с нетерпением жду следующего соперника. Я продолжу работать, чтобы показать, что я — лучший», — сообщал ранее китайские боец.
В категории легчайшего веса Пётр занимает пятую строчку, а Ядонг — седьмую.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
07:10
-
06:38
-
00:05
- 26 сентября 2023
-
23:51
-
23:07
-
22:42
-
21:28
-
21:15
-
20:46
-
20:30
-
20:12
-
20:05
-
19:56
-
18:58
-
18:17
-
17:42
-
16:54
-
16:31
-
16:02
-
15:52
-
14:45
-
14:29
-
14:22
-
14:14
-
13:34
-
12:51
-
12:36
-
11:50
-
11:10
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:04
-
09:50
-
09:30
Партнерский контент