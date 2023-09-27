Названа возможная дата боя Петра Яна и Ядонг Сонга

Основатель портала MMA Ecosystem Крис Преснелл поделился инсайдом о возможной дате боя экс-чемпиона UFC Петра Яна и китайца Ядонг Сонга.

«Поединок между Ядонг Сонгом и Петром Яном в процессе того, чтобы стать главным боем шоу UFC Fight Night 9 декабря нынешнего года. Локация мероприятия ещё неизвестна, но есть шанс, что ей станет Шанхай», — сообщает Преснелл в социальных сетях.

Еще в мае 2023 года Сонг вызывал Яна на бой.

«Пётр Ян — отличный боец, и я хотел бы сразиться с ним. Хочу выяснить, кто из нас лучший ударник. Я хочу этот бой. И с нетерпением жду следующего соперника. Я продолжу работать, чтобы показать, что я — лучший», — сообщал ранее китайские боец.

В категории легчайшего веса Пётр занимает пятую строчку, а Ядонг — седьмую.