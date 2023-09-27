Пимблетт отреагировал на анонс своего боя с Тони Фергюсоном на UFC 296

Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу своего следующего поединка. Его он проведёт с американцем Тони Фергюсоном. Противостояние состоится на турнире UFC 296 16 декабря.

«Официально – я буду драться с легендой UFC Тони Фергюсоном в декабре. Не могу дождаться, чтобы устроить шоу. Надеюсь, в этот раз будет без травм», — написал Пимблетт.

Напомним, в последнем бою Пимблетт встречался с представителем США Джаредом Гордоном. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности.

Фергюсон в последнем бою встречался с соотечественником Бобби Грином и уступил ему удушающим приёмом. Это поражение стало для него шестым подряд.

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