Менеджер Бивола назвал четырёх его возможных соперников по следующему бою

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о потенциальных соперниках своего клиента.
«Соперники, которых мы обсуждаем, это Хайме Мунгия, Радивое Калайджич, Линдон Артур, Энтони Ярд и ещё несколько человек. План – драться в США.
Дмитрий Бивол сегодня является одним из лучших в боксе и в ближайшем будущем имеет все шансы доказать, что он лучший вне зависимости от весовой категории. Сейчас много разговоров и разных оправданий, но придёт время, и некоторым из этих парней придётся сразиться с ним», — приводит слова Корнилова The Ring.
В общей сложности Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал. 11 раз победы были добыты нокаутом.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:
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