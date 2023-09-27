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Менеджер Бивола назвал четырёх его возможных соперников по следующему бою

Менеджер Бивола назвал четырёх его возможных соперников по следующему бою
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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о потенциальных соперниках своего клиента.

«Соперники, которых мы обсуждаем, это Хайме Мунгия, Радивое Калайджич, Линдон Артур, Энтони Ярд и ещё несколько человек. План – драться в США.

Дмитрий Бивол сегодня является одним из лучших в боксе и в ближайшем будущем имеет все шансы доказать, что он лучший вне зависимости от весовой категории. Сейчас много разговоров и разных оправданий, но придёт время, и некоторым из этих парней придётся сразиться с ним», — приводит слова Корнилова The Ring.

В общей сложности Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал. 11 раз победы были добыты нокаутом.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:

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