Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол обозначил срок для следующего боя

Дмитрий Бивол обозначил срок для следующего боя
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол рассказал, что планирует вернуться в ринг до конца нынешнего года.

«У нас была задержка с возвращением в ринг, но, честно говоря, это была запланированная задержка, вызванная желанием взять небольшую паузу. Мой план состоит в том, чтобы вернуться в ринг к концу этого года. Знаю, что моя команда работает над этим. Я, со своей стороны, буду готов. Честно говоря, разговоров много, но, насколько я понимаю, никто из боксёров не готов драться. Поправьте меня, если я ошибаюсь», — приводит слова Бивола The Ring.

В последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Поединок проходил 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса Matchroom Boxing. Дмитрий победил единогласным решением судей.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?

Материалы по теме
Менеджер Бивола назвал четырёх его возможных соперников по следующему бою
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android