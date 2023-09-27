Дмитрий Бивол обозначил срок для следующего боя

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол рассказал, что планирует вернуться в ринг до конца нынешнего года.

«У нас была задержка с возвращением в ринг, но, честно говоря, это была запланированная задержка, вызванная желанием взять небольшую паузу. Мой план состоит в том, чтобы вернуться в ринг к концу этого года. Знаю, что моя команда работает над этим. Я, со своей стороны, буду готов. Честно говоря, разговоров много, но, насколько я понимаю, никто из боксёров не готов драться. Поправьте меня, если я ошибаюсь», — приводит слова Бивола The Ring.

В последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Поединок проходил 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса Matchroom Boxing. Дмитрий победил единогласным решением судей.

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