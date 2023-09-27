Белал Мухаммад: я сказал «да» Стрикленду
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Боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе UFC, заявил, что дал согласие на бой с чемпионом промоушена в средней весовой категории Шоном Стриклендом. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях.
«Я сказал «да» Стрикленду», — написал Мухаммад.
В последнем бою Мухаммад встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом и победил его единогласным решением судей. До этого техническим нокаутом Белал победил соотечественника Шона Брэди.
В общей сложности Мухаммад в смешанных единоборствах провёл 27 боёв, в которых одержал 23 победы (пять нокаутом) и потерпел три поражения. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.
Стрикленд сломал свой чемпионский пояс и починил его скотчем:
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