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Менеджер Петра Яна отреагировал на новость о его бое с Ядонг Сонгом

Менеджер Петра Яна отреагировал на новость о его бое с Ядонг Сонгом
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Саят Абдрахманов, менеджер звёздного российского бойца UFC Петра Яна, отреагировал на сообщения в СМИ, согласно которым следующим соперником его клиента станет представитель Китая Ядонг Сонг. Говорилось, что бой Яна и Сонга будет главным событием декабрьского турнира UFC Fight Night.

«Этот бой нам не предлагали, как минимум на данный момент. Мы открыты к предложениям, в том числе и против Сонга, но всё зависит от условий», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

В общей сложности на счету Яна в ММА 16 побед (семь нокаутом) и пять поражений. В активе Сонга 20 побед (девять нокаутом), семь поражений и одна ничья.

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