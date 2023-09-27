Дана Уайт отреагировал на обвинения в адрес Адесаньи, которому грозит лишение свободы

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу инцидента с бывшим чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Ранее стало известно, что он может быть лишён свободы сроком на три месяца или получить денежный штраф в размере $ 2680 за езду в нетрезвом виде в Новой Зеландии. Не так давно Адесанья признал себя виновным.

«Плохое решение. Неважно, сколько вы выпили, но, если это случилось, просто не садитесь за руль. Тем более можно вызвать такси или с такими деньгами просто нанять водителя. Попросите кого-нибудь отвезти вас.

Он принял плохое решение. Слава богу, никто не пострадал. Я говорю об ошибках: важно, как вы справляетесь с ними после того, как совершили их. Надеюсь, больше он никогда этого не сделает», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Логан Пол попался на треугольник Адесаньи и сдался: