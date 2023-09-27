Махачев рассказал, считает ли Оливейру достойным реванша с собой

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Он пройдёт 21 октября на турнире UFC 294.
«Если честно, конечно, хочется новые имена, новых соперников, потому что он (Оливейра) у меня уже есть в списке. Посмотришь, два раза с одним и тем же драться – как-то не так. Если бы было какое-то новое имя, было бы интереснее. Но что делать, он прошёл Дариуша очень уверенно. Если посмотреть на остальной список… он уже побил остальных. Я думаю, он заслуживает реванша», — сказал Махачев в интервью UFC Eurasia.
Напомним, Махачев встречался с Оливейрой на турнире UFC 280. Спортивное шоу проходило 22 октября 2022 года в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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