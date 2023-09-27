Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев рассказал, считает ли Оливейру достойным реванша с собой

Махачев рассказал, считает ли Оливейру достойным реванша с собой
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Он пройдёт 21 октября на турнире UFC 294.

«Если честно, конечно, хочется новые имена, новых соперников, потому что он (Оливейра) у меня уже есть в списке. Посмотришь, два раза с одним и тем же драться – как-то не так. Если бы было какое-то новое имя, было бы интереснее. Но что делать, он прошёл Дариуша очень уверенно. Если посмотреть на остальной список… он уже побил остальных. Я думаю, он заслуживает реванша», — сказал Махачев в интервью UFC Eurasia.

Напомним, Махачев встречался с Оливейрой на турнире UFC 280. Спортивное шоу проходило 22 октября 2022 года в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

Материалы по теме
«Чимаев там на своём месте». Почему ОАЭ становятся центром мировых ММА
«Чимаев там на своём месте». Почему ОАЭ становятся центром мировых ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android