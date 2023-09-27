Чемпион UFC Ислам Махачев оценил вероятность завершения карьеры

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев заявил, что его физические показатели из года в год растут и на данный момент он не думает о завершении карьеры.
«Я вчера сдавал тесты, смотрел своё общее физическое состояние, выносливость. От года в год показатели только растут. На этот раз я сдал намного лучше, чем даже ожидал мой тренер. Так что я не стою на месте, не иду назад, показатели только растут, и я пока не думаю о завершении карьеры», — сказал Махачев в интервью UFC Eurasia.
Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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