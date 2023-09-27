Тим Цзю дал категоричный прогноз на бой Сауля Альвареса и Джермелла Чарло

Австралийский боец с русскими корнями Тим Цзю поделился мнением о предстоящем поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло. Бой пройдёт в ночь с 30 сентября на 1 октября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Место Чарло в списке таких боксёров, как Альварес, Теренс Кроуфорд и Девин Хейни? Он будет самым последним. Ещё есть такие ребята, как Наоя Иноуэ и Александр Усик, чей уровень выше. Но Чарло всё-таки не очень сильно отстаёт.

Канело будет доминировать. Думаю, всё закончится нокаутом. Просто за счёт физической силы, IQ и опыта Альвареса. Ожидаю, что эти три фактора сыграют большую роль в этом бою», — приводит слова Цзю Fox Sports Australia.

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