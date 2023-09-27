Стало известно, каким образом UFC может преобразовать систему рейтинга бойцов

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен обсуждает возможность расширения рейтинга лучших бойцов. В настоящий момент в список сильнейших включаются 15 спортсменов каждого дивизиона. Глава лиги рассказал, что список может расшиться до 20 бойцов.
«Полусредний вес может послужить хорошим примером. Мы занимаемся подбором поединков, и могу сказать, что буквально у всех парней из топ-15 запланированы бои. Одной из вещей, о которых мы говорили на прошлой неделе во время разработки боёв, было расширение нашего рейтинга до 20 вместо нынешнего», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Ранее Уайт высказался по поводу обвинений в адрес бывшего чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесаньи в езде в нетрезвом виде.
На дом Даны Уайта в Леванте напал грабитель:
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