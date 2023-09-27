Дана Уайт ответил на критику организации боя Пимблетта и Фергюсона

Генеральный директор UFC Дана Уайт ответил на критику поединка между британским проспектом лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблеттом и американцем Тони Фергюсоном, который состоится на турнире UFC 296.

«Я согласен, многие считают, что Пэдди ещё не показал, на что способен. И, как мне кажется, в этом поединке Тони оказывается не в столь глубокой воде, как в последних боях.

Я считаю, что время организации этого поединка идеально и просто не может быть лучше. Если вы посмотрите последние бои Тони, то он выглядел чертовски хорошо, за исключением нокаута от Чендлера. Он выглядел чертовски хорошо вплоть до последней секунды. Итак, это весёлый бой между двумя интересными персонажами», — сказал Уайт на пресс-конференции.