Томпсон прокомментировал анонс боя с Рахмоновым на UFC 296

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Стивен Томпсон прокомментировал организацию поединка с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).
«Люди обращают внимание на этого парня, потому что он не имеет поражений и всегда побеждал досрочно. Никто не хочет драться с ним, и поэтому я здесь. Я думал о том, соглашусь ли я подраться с кем-то, кто стоит ниже меня в рейтинге, но при этом, вероятно, является одним из самых жёстких парней в дивизионе. И я сделаю это.
Я верю, что если он победит, то будет должен сразиться за титул следом за Леоном и Колби. Так что если я побью этого парня, то буду рассчитывать на ещё один титульный шанс», — сказал Томпсон в эфире SiriusXM.
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