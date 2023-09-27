В команде Бивола назвали условие для боя с Джермеллом Чарло

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола, сказал, в каком случае его подопечный может сразиться с американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).

«Я с нетерпением жду боя Канело и Чарло. Несмотря на сегодняшнюю моду на психологические проблемы и травмы, из-за которых бойцы не могут набрать форму, я считаю, что у обоих парней хорошие шансы.

Нашим приоритетом является бой с Бетербиевым и объединение всех поясов в полутяжёлом дивизионе. В случае же успеха Бивол будет искать возможность для встречи с лучшими в 76 кг и 79 кг. И если Чарло или кто-то другой побьёт Канело, возможно, они захотят сразиться с парнем, который уже делал это», — приводит слова Корнилова The Ring.