Шакур Стивенсон сразится за титул в третьей весовой категории 17 ноября

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о своём вечере бокса, который состоится 17 ноября в Лас-Вегасе (США).

В главном бою непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) сразится за вакантный титул WBC в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) с доминиканцем Элвисом Де Лос Сантосом (16-1, 14 KO).

Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро, дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в октябре 2019-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, завоевав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), после чего отобрал титул WBC у непобеждённого мексиканца Оскара Вальдеса.