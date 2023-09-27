Джервонта Дэвис заявил, что больше не выступит в 2023 году
Поделиться
Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) заявил, что больше не выступит в 2023 году.
«Я налаживаю свою личную жизнь… Увидимся в начале года», — написал Дэвис в социальных сетях.
Джервонте Дэвису 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в январе 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).
В декабре 2019 года Дэвис стал чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив именитого кубинца Юриоркиса Гамбоа, а в июне 2021-го завоевал титул WBA в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).
В своём последнем бою, состоявшемся в апреле, Дэвис нокаутировал звёздного соотечественника Райана Гарсию.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
21:44
-
21:03
-
20:34
-
20:15
-
20:00
-
19:50
-
19:08
-
18:33
-
17:00
-
16:17
-
15:30
-
14:44
-
14:23
-
14:14
-
13:34
-
13:01
-
12:33
-
11:40
-
11:22
-
10:40
-
10:23
-
09:45
-
09:41
-
09:22
-
09:20
-
08:55
-
08:30
-
07:45
-
07:10
-
06:38
-
00:05
- 26 сентября 2023
-
23:51
-
23:07
-
22:42
-
21:28
Партнерский контент