«Пришло время точить меч». Иржи Прохазка показал актуальную форму

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка начал подготовку к поединку за вакантный титул против бразильца Алекса Перейры, который состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Полностью заряжен. Спасибо, Исландия. Пришло время заточить меч», — написал Прохазка в социальных сетях.

Фото: из личного архива Иржи Прохазки

Иржи Прохазке 30 лет. Боец начал выступать в профессиональных MMA в 2012 году и до прихода в UFC становился чемпионом Rizin в полутяжёлом весе. Дебютный поединок в UFC провёл в июле 2020 года.

В июне 2022 года Прохазка сразился за титул организации с бразильцем Гловером Тейшейрой и победил удушающим приёмом в пятом раунде, однако в ноябре был вынужден оставить пояс из-за травмы плеча.