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«В 38 лет так не бывает». Усман Нурмагомедов сказал, почему побьёт Примуса на Bellator 300

«В 38 лет так не бывает». Усман Нурмагомедов сказал, почему побьёт Примуса на Bellator 300
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Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем полуфинальном поединке Гран-при с американцем Брентом Примусом, который состоится 8 октября на турнире Bellator 300 в Сан-Диего (США).

«Да, у Примуса большое имя, бывший чемпион и всё такое… Мне 25 лет. И я очень тяжело тренируюсь, я тренируюсь дважды в день всю неделю и довожу своё тело до предела. И я быстро восстанавливаюсь, потому что я молод. И я не думаю, что кто-то, кому уже 38 лет, способен тренироваться дважды в день семь раз в неделю и при этом нормально отдыхать.

Он будет в хорошей форме, будет готов к бою, но у него есть только удар справа и правый лоу-кик. Шаблий побил его, потому что Примус ничего не показал», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

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