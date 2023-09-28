Нганну провёл открытую тренировку перед боем с Фьюри

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL, камерунский MMA-боец Фрэнсис Нганну провёл открытую тренировку в преддверии боксёрского поединка с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Всё внимание к бою Фьюри – Нганну!» — написал боец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: из личного архива Фрэнсиса Нганну

В общей сложности в смешанных единоборствах 36-летний Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 — нокаутом) и потерпел три поражения.

На счету 35-летнего Фьюри, являющегося действующим чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, 34 поединка, из которых в он одержал 33 победы (24 — нокаутом). Один бой с участием звёздного британца был завершён вничью.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу