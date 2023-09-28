«Не нужно, но хочется». Нганну — о возможном бое с Джонсом

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну рассказал о возможности боя с действующим чемпионом организации Джоном Джонсом, а также поделился мнением о ближайшем бое чемпиона со Стипе Миочичем.

«Я не чувствую, что мне нужен этот бой. Я чувствую, что хочу его. Я хочу, это не нужда. Отправьте нас в октагон, и вы узнаете, кто лучший тяжеловес.

Я ставлю 50 на 50 на бой Джонса и Миочича. Почему? Потому что я дважды дрался со Стипе и довольно хорошо знаю его. У нас дважды был бой, и знаю, что он не выглядит так, но он очень крутой. Я знаю, насколько он хорош. Очень хорошо это знаю», — сказал Нганну в интервью MMA Fighting.

Напомним, Фрэнсис Нганну покинул промоушен UFC в связи с недовольством заработками. Камерунец дважды встречался со Стипе Миочичем в поединках за титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории, проиграв первый бой в 2018 году и выиграв реванш в марте 2021 года.