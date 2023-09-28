«Это шутка?» Отец Фьюри эмоционально отреагировал на открытую тренировку Нганну

Джон Фьюри, отец знаменитого боксёра Тайсона Фьюри, отреагировал на открытую тренировку Фрэнсиса Нганну.

«Надеюсь, это шутка и она рассчитана на то, чтобы посмеяться. Потому что если это не так, то у него нет шансов. У него нет ни единого шанса в аду. Он не завершит и первый раунд. Скорее всего, это будет самый быстрый нокаут Тайсона.

Если это то, что у него есть, — что ж, бог ему в помощь, он будет разбит в пух и прах. Это всё, что я хочу сказать. Это стыдно. Если это то, что он может сделать на публичной тренировке, то не стоит беспокоиться о нём как о сопернике. Это позор», — приводит слова Фьюри MMA Fighting.

В общей сложности в смешанных единоборствах 36-летний Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 — нокаутом) и потерпел три поражения.

На счету 35-летнего Фьюри, являющегося действующим чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, 34 поединка, в которых он одержал 33 победы (24 — нокаутом). Один бой с участием звёздного британца был завершён вничью.