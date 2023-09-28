«Мы что-нибудь для него придумаем, если он устанет ждать Конора». Уайт — о Чендлере

Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался по поводу следующего поединка с участием американского бойца Майкла Чендлера.

«Пока мне нечего сказать. Я давно говорю, что Конор будет драться в следующем году, но, если Чендлеру надоест ждать и он начнёт нервничать, мы что-нибудь для него придумаем», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор пока не вошёл.

Чендлер в ноябре на UFC 281 также уступил Порье, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде.