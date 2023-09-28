Нганну: Джонс — часть системы, против которой я восстал

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну, прокомментировал отношение к действующему бойцу промоушена Джону Джонсу, отметив отношение к UFC, который он покинул по финансовым причинам. Также Нганну рассказал об отличиях подготовки к боксёрскому поединку и к поединку по смешанным единоборствам.

«Не думаю, что Джон Джонс пытается что-то отобрать у меня. Джон Джонс — всего лишь часть системы, против которой я восстал. В какой-то момент он встал у меня на пути, но и он уже не на моём пути.

Я не тренируюсь с менталитетом ММА, как будто я парень из ММА. Я собираюсь боксировать и тренироваться как боксёр. Я не считаю себя бойцом ММА, поэтому надеюсь, что вы, ребята, увидите во мне боксёра», — приводит слова Нганну перед его открытой тренировкой MMA Mania.

Фрэнсису Нганну предстоит 28 октября встретиться с Тайсоном Фьюри. 10-раундовый боксёрский поединок состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, ранее Нганну разорвал контракт с UFC и подписал соглашение с промоушеном PFL.

Трансляции PFL доступны в Okko.