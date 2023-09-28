Владимир Минеев будет освобождён от участия в СВО

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев будет освобождён от участия в специальной военной операции. Об этом сообщил его тренер Расул Магомедалиев.

«Насколько я знаю, он депутат, а депутаты от СВО освобождаются. Когда я был в Калмыкии, я там узнал эту новость. Это хорошая новость, потому что он сможет полноценно подготовиться к бою с Иваном Штырковым», — сказал Магомедалиев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Напомним, 22 сентября было подписано соглашение между AMC Fight Nights и RMC во время пресс-конференции в Екатеринбурге, по которому Штырков и Минеев 18 ноября 2023 года проведут поединок по правилам кикбоксинга.

Владимир Минеев снял забавное видео со своей фигурой: