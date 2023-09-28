Джермелл Чарло: Тим Цзю — бумажный чемпион, он ничего не сделал в боксе

Американский боксёр Джермелл Чарло, которому предстоит встретиться в поединке с Саулем Альваресом, также известным как Канело, рассказал о своём отношении к Тимофею Цзю, который является временным чемпионом мира по версии WBO в первой средней весовой категории.

«Сейчас Тим Цзю считается чемпионом на бумаге. Если он получит и поднимет пояс WBO, он станет бумажным чемпионом. Чемпион, которому не нужно было что-либо делать. Чемпион по спаррингу. Мне пришлось нокаутировать всех ради поясов. Так что, если Цзю слышит: эй, ты не на коне, потому что ты ничего не сделал в боксе. Конечно, я воспользуюсь большей возможностью в лице Канело, а не Тима Цзю. Кто он вообще такой? Австралия знает, но не мир бокса.

Он не является законным чемпионом, он дрался с Карлосом Окампо. Кто такой Окампо? Он не дрался в жёстких, тяжёлых боях. Возможно, у него появится возможность. Я мужчина, я тот, кто сделал многое в боксе. Тим Цзю не сделал ничего. Скажите ему, чтобы он оставался скромным, молчал и время покажет», — приводит слова Чарло BoxingScene со ссылкой на комментарий для Main Event.

Тим Цзю провёл 23 поединка в профессиональном боксе и во всех одержал победу. Его следующим соперником станет Брайан Мендоса, бой с которым назначен на 15 октября 2023 года.