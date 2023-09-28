Алексей Тищенко: Чарло – удобный соперник для Канело

Российский боксёр Алексей Тищенко, выступавший в полулёгкой и в лёгкой весовых категориях, поделился мнение о предстоящем поединке между Джермеллом Чарло и Саулем Альваресом, также известным как Канело.

«Мне кажется, Чарло – удобный соперник для Канело. Альварес выиграет достаточно уверенно. Возможно, эта победа будет по очкам, но без вопросов. Думаю, что не меньше восьми-девяти раундов Сауль должен забрать, если не все», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Джермелла Чарло и Сауля Альвареса состоится 30 сентября 2023 года в Лас-Вегасе, США. Они разыграют титулы IBF, WBA, WBC, WBO во второй средней весовой категории. На счету Чарло одно поражение в профессиональной карьере — против Тони Харрисона в 2018 году.