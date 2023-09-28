Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Отец Фьюри — о сыне: как его можно воспринимать всерьёз?

Отец Фьюри — о сыне: как его можно воспринимать всерьёз?
Комментарии

Джон Фьюри прокомментировал недавние слова своего сына – чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. Ранее Тайсон заявил, что больше не заинтересован в том, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

«Любой, кто верит словам Тайсона, безумнее меня. Он меняется вместе с погодой. Ему может быть что-то не интересно в 10 утра, а в 11 утра уже интересно. Так как его можно воспринимать всерьёз? Тайсон – боец, и если это имеет смысл для бизнеса, он готов на всё», — сказал Джон Фьюри на канале Seconds Out в YouTube.

На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу перед боем:

Материалы по теме
«Один из самых лёгких боёв». Как Цыганский король прервал уникальную серию Кличко
«Один из самых лёгких боёв». Как Цыганский король прервал уникальную серию Кличко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android