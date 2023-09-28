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Фрэнсис Нганну: зарплата в PFL сильно отличается от UFC. Разница огромная

Фрэнсис Нганну: зарплата в PFL сильно отличается от UFC. Разница огромная
Фрэнсис Нганну
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Тяжеловес Фрэнсис Нганну сравнил свои доходы в те времена, когда он выступал в UFC, с недавно подписанным контрактом с промоушеном PFL.

«Существует ли разница между зарплатой в UFC и PFL? О, определённо. О чём ты говоришь!

Давайте просто скажем, что это начало моей карьеры (в PFL – Прим. «Чемпионата») Скажем так, оплата отличается [от UFC], и отличается сильно. Я говорил на днях в подкасте Джо Рогана, что если объединю все свои зарплаты, которые я заработал в ММА, не наберётся даже половина того, что я собираюсь заработать в моём следующем бою в PFL.

Мы даже не будем говорить о боксе, затронем лишь ММА. Я говорю за себя, но для меня это огромная разница», – приводит слова Нганну Daily Mail.

Фрэнсису Нганну 28 октября предстоит встретиться с Тайсоном Фьюри. 10-раундовый боксёрский поединок состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, ранее Нганну разорвал контракт с UFC и подписал соглашение с промоушеном PFL.

Трансляции PFL доступны в Okko.

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