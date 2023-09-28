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Энтони Смит – об обвинениях Адесаньи в вождении в нетрезвом виде: он должен быть наказан

Энтони Смит – об обвинениях Адесаньи в вождении в нетрезвом виде: он должен быть наказан
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Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит поделился мнением об инциденте с экс-чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Ранее стало известно, что Адесанья может быть лишён свободы сроком на три месяца или получить денежный штраф в размере $ 2680 за езду в нетрезвом виде в Новой Зеландии.

«Я не стану говорить, что он не допустил ошибку. Ведь он превысил допустимый предел, и это неправильно. Теперь он должен быть наказан», — сказал Смит на канале Michael Bisping Podcast в YouTube.

На счету Адесаньи 27 боёв, где им было добыто 24 победы (16 нокаутом). Три раза Исраэль терпел поражения.

Пляски с чужим тренером и 11 титульников. Адесанья крут!

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