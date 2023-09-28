Сауль Альварес — Джермелл Чарло: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт бойцовский вечер, главным событием которого станет поединок мексиканца Сауля Альвареса и американца Джермелла Чарло.

Официальной трансляции боя в России не планируется. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию спортивного мероприятия, в которой будет продемонстрированы все самые интересные подробности поединка.

Альварес последний бой проводил в мае нынешнего года, когда встречался с Джоном Райдером. Альварес победил единогласным решением судей. Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением одолел Геннадия Головкина из Казахстана, тем самым закрыв поражение от знаменитого российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

Чарло в последнем бою одолел представителя Аргентины Брайана Кастаньо.

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